Минздрав России зарегистрировал новую вакцину "Спутник Лайт"

Это облегченная версия вакцины "Спутник V".

В Министерство здравоохранения России поданы документы на регистрацию новой вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что в ближайшее время специалисты проведут экспертизу качества новой вакцины. В ведомстве отметили, что "Спутник Лайт" является облегченной версией "Спутника V". Он однокомпонентный, а следовательно, требует только одной прививки.

Напомним, что в ходе испытаний "Спутник V" показал эффективность в 91,6%. Результаты исследования опубликованы в ведущем медицинском журнале Lancet.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о трех линиях защиты "Эпиваккороны".

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