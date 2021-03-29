Строительство стало главным кадровым запросом малого и среднего бизнеса Петербурга в 2026 году

В сегменте микробизнеса на строительную отрасль приходится около 3 тысяч предложений (5% от общего числа), что сопоставимо с гостинично-ресторанной сферой (2,8 тыс.).

Сфера строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования сформировала крупнейший спрос на персонал среди малых и средних предприятий Петербурга. По данным hh.ru, с начала года компании МСП разместили почти 160 тысяч вакансий.

В сегменте микробизнеса на строительную отрасль приходится около 3 тысяч предложений (5% от общего числа), что сопоставимо с гостинично-ресторанной сферой (2,8 тыс.). Далее следуют медицина (2,5 тыс.), ИТ (2,4 тыс.) и услуги для населения (2,2 тыс.).

В малом бизнесе строительство также лидирует с показателем 4,9 тысячи вакансий (6%). В среднем бизнесе доля этого направления достигает 9% (около 2,8 тыс. вакансий), уступая лишь ИТ-сектору (2,6 тыс.).

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