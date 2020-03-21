Депутаты петербургского парламента обсудили этичность использования искусственного интеллекта

В ЗакСе Петербурга намерены возглавить развитие технологий ИИ в России.

Сегодня в рамках дискуссии за "круглым столом" в Мариинском дворце петербургские депутаты обсудили этичность и правовые особенности внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы жизни города. Не исключено, что впоследствии власти Петербурга будут активно финансировать открытия в этой области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Помимо обсуждения возможностей включения технологий ИИ в жизнь петербуржцев, во время дискуссии также были поставлены вопросы об обеспечении защиты от опасного влияния нейросетей и профессиональной подготовке специалистов по искусственному интеллекту. В дальнейшем материалы дискуссии намерены обнародовать и использовать в нормотворческой деятельности. Не исключено, что в правительстве Петербурга будут активно финансировать исследования и проекты в области ИИ.

То, что за развитием технологий на основе искусственного интеллекта будущее, сегодня ни для кого уже не секрет. Это может нравиться или нет, но как отметил наш Президент Путин Владимир Владимирович, предотвратить этот процесс уже невозможно, и, чтобы не оказаться в аутсайдерах, его надо возглавить. Полагаю, что наш город вполне может внести весомый, если не решающий вклад в реализацию этого поручения главы государства. Петербург обладает весьма серьёзным образовательным, научным и производственным потенциалом в сфере IT. Благодаря широкомасштабной поддержке городских властей, за последние несколько лет цифровой сектор превратился в отдельную отрасль экономики. Александр Бельский, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Недавно жители Северной столицы стали свидетелями прецедента, спровоцированного действиями искусственного интеллекта, который оштрафовал собственника здания с 58 кондиционерами на фасаде.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга