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В Выборге мужчины в кафе избили пришедшую с проверкой заместителя прокурора
Сегодня, 11:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге мужчины в кафе избили пришедшую с проверкой заместителя прокурора

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Заместитель прокурора прибыла в кафе, чтобы проверить информацию о невыплате зарплаты.

Двое мужчин руками и ногами избили заместителя Выборгского городского прокурора. Представительница власти пришла с проверкой в кафе на улице Дмитрова. Об этом сообщила пресс-служба Следкома региона.

Заместитель прокурора прибыла в кафе, чтобы проверить информацию о невыплате зарплаты. Подозреваемые в избиении задержаны, возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

В конце июля в Петербурге задержали мужчину, избившего девушку за отказ познакомиться.

Фото: pexels

Теги: избиение, прокурор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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