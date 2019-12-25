В Выборге мужчины в кафе избили пришедшую с проверкой заместителя прокурора

Двое мужчин руками и ногами избили заместителя Выборгского городского прокурора. Представительница власти пришла с проверкой в кафе на улице Дмитрова. Об этом сообщила пресс-служба Следкома региона.
Заместитель прокурора прибыла в кафе, чтобы проверить информацию о невыплате зарплаты. Подозреваемые в избиении задержаны, возбуждено уголовное дело.
Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
В конце июля в Петербурге задержали мужчину, избившего девушку за отказ познакомиться.
Фото: pexels
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