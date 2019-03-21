Мужчина в красных стрингах прогулялся по Третьяковке

Мужчина разделся до белья и прогулялся по залам Третьяковской галереи.
Инцидент произошел накануне вечером, 20 марта. Молодой мужчина разделся до трусов в зале художника Врубеля. После чего, оставив одежду на полу, прошелся по нескольким залам. Пока внимание было приковано к полуобнаженному мужчине, на стене среди полотен известного художника появилась картина "современных авторов".
В пресс-службе музея рассказали, что инцидент является несанкционированным перформансом.
Видео: HUE
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