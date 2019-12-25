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Житель Колпино предстанет перед судом за нападение на семейную пару
Сегодня, 12:50
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Житель Колпино предстанет перед судом за нападение на семейную пару

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Во время ссоры обвиняемый ударил мужчину по лицу, а затем достал аэрозольный пистолет.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), сообщило 9 октября надзорное ведомство. 

В августе у фигуранта произошел конфликт с семейной парой на бульваре Трудящихся в Колпино. Во время ссоры обвиняемый ударил мужчину по лицу, а затем достал аэрозольный пистолет и стал угрожать расправой, направив его в потерпевших.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время конфликта на улице Олеко Дундича петербурженка упала с восьмого этажа. Следственный отдел по Фрунзенскому району завел дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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