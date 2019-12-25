В Тосно во время конфликта из окна выпали двое мужчин

В отношении хозяина квартиры составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские задержали жителя Тосно, из окна квартиры которого выпали двое мужчин. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 13 октября в полицию поступила информация о падении из окна дома 28 по проспекту Ленина. Прибывшие на место случившегося правоохранители установили, что двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет упали с высоты четвертого этажа и были госпитализированы. Состояние одного из них оценено как тяжелое, другой получил менее серьезные травмы, его отпустили домой после оказания помощи.

Установлено, что пострадавшие выпали из окна во время конфликта с соседом по квартире. Последний угрожал им ножом после распития спиртных напитков.

По подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержали 60-летнего работника коммерческого предприятия. В отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV