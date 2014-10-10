В Тосненском районе задержали злоумышленника, который пытался убить ребенка

Мужчина накинулся на подростка с ножом.

Сотрудники полиции Ленобласти задержали в Тосно мужчину, который подозревается в покушении на убийство. Следователи считают, что злоумышленник планировал убить ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

На Комсомольской улице в доме № 10 мужчина, находясь на лестничной площадке, во время ссоры с 17-летним юношей нанес ему несколько ударов ножом. Потерпевший оказался сильным и спортивным молодым человеком, поэтому ему удалось остановить оппонента.

Пострадавший попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Злоумышленника задержали и пометили в изолятор. Против него возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv