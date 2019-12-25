В топ российских городов с самым заметным ростом цен на жилье не попал Петербург

В городе на Неве квартиры подорожали на 7,7%, с 150,8 тысяч рублей за квадратный метр до 162,4 тысячи рублей в сегменте вторичных квартир.

В воскресенье, 17 октября, в рейтинге городов с самым заметным ростом цен на вторичное жильё с начала 2021 года Петербург занял 31 место. Такие данные приводит ЦИАН.

Так, в городе на Неве квартиры подорожали на 7,7%, с 150,8 тысяч рублей за квадратный метр до 162,4 тысячи рублей в сегменте вторичных квартир.

В списке городов по росту цен на первом месте оказался Сочи, там цена выросла на 55%, на втором месте Кемеровj - на 23%, заключает тройку Рязань - 22,6%.

На четвертом месте находится Новокузнецк - 22,5 %. Примечательно, что Москва оказалась на 38 месте – плюс 2,6 процента.

Ранее директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов рассказал, что удорожание ипотечных кредитов из-за повышения ключевой ставки, а также из-за роста цен на жилье может привести к падению спроса на недвижимость к концу осени на 10-15%.

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