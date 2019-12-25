В Тихвине мужчина попал в реанимацию после катания на ватрушке

Он врезался в дерево.

В Тихвинскую больницу попал 34-летний мужчина, который врезался в дерево на ватрушке. Об этом стало известно Piter.tv.

В телефонограмме сообщалось, что к ним поступил мужчина с сочетанной травмой, закрытым переломом 8,9,10,11 ребра справа, контузией правого легкого, контузией сердца, закрытым множественным переломом таза, травматическим шоком 3 степени.

Со слов друга, они катались на ватрушке и ударились об дерево. Пострадавший находится в реанимации. Полиция проводит проверку по данной информации.

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Фото: pexels