В Тихвине 25-летнего слесаря подозревают в половом сношении сразу с двумя школьницами

Также он вместе с ними позднее употреблял мефедрон.

В Тихвине 25-летнего молодого человека подозревают в совращении двух несовершеннолетних, с которыми он употреблял мефедрон. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 18 мая обратился житель Тихвина. Он сообщил, что после доверительной беседы с 13-летней дочерью И., узнал, что 17 мая около пяти утра в съемной квартире некий 25-летний Ю. употреблял мефедрон. Его 13-летняя дочь и её 14-летняя подруга Т. также употребляли наркотические вещества.

Оперативно был задержан подозреваемый, который работает слесарем. Также в ходе расследования выяснилось, что в период с 10 по 11 мая днём в летнем доме в поселке Царицыно Озеро по обоюдному согласию он вступил в половое сношение с несовершеннолетней И. А через день, находясь по месту своего жительства в Тихвине, по обоюдному согласию вступил в половое сношение с И. и Т.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Ранее юная петербурженка заявила, что к ней приставал мужчина на станции "Площадь Александра Невского".

Фото: Piter.tv.