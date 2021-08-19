В Светогорске мужчина стрелял в подростка из-за мусора

Мальчик и его приятель оставили бутылку от лимонада около дома дебошира. Мужчина решил "наказать" подростков, чтобы приучить к порядку.

Сотрудники полиции Выборгского района Ленобласти задержали мужчину, который стрелял в подростка. Инцидент произошел в Светогорске 16 августа около 15:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

К стражам порядка обратилась мать мальчика. Она рассказала, что у дома № 9 по Пограничной улице местный житель дважды выстрелил в ее сына из пневматического пистолета.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они выяснили подробности конфликта. Полицейские установили, что 15-летний мальчик и его приятель, находясь возле парадной дома, пили лимонад из бутылки, а поскольку урны поблизости не обнаружили, пустую бутылку выбросили поблизости. Житель дома, который стал свидетелем безобразия, сделал школьникам замечание, а затем спустился вниз, подошел к одному из подростков, попытался его ударить, но промахнулся и, достав пистолет, произвел один выстрел по ногам, а затем один выстрел в лицо несовершеннолетнего.

Ребенок обратился в медицинское учреждение. Ему оказали необходимую помощь. Мальчик вернулся домой в удовлетворительном состоянии и рассказал о случившемся родителям.

Сейчас сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv