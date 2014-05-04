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Полицейские задержали жителя Сестрорецка за фиктивную регистрацию 12 мигрантов
Сегодня, 13:01
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Полицейские задержали жителя Сестрорецка за фиктивную регистрацию 12 мигрантов

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Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали жителя Сестрорецка, который занимался фиктивной регистрацией мигрантов в своем доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В апреле 2024 года к стражам порядка поступила информация о том, что в одном из частных домов на улице Мосина фиктивно зарегистрировали двух иностранцев. Полицейские завели уголовное дело. Позже оперативники выяснили, что с 25 января по 5 августа было зарегистрировано еще не менее 10 иностранцев, которые фактически там не проживали и проживать  не намеревались. 

Стражи порядка задержали собственника дома. Им оказался 49-летний мужчина. 

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что девушка в Петербурге выкупила похищенного мужа за 250 тыс. рублей.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: задержание, полиция, фиктивная регистрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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