Полицейские задержали жителя Сестрорецка за фиктивную регистрацию 12 мигрантов

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали жителя Сестрорецка, который занимался фиктивной регистрацией мигрантов в своем доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В апреле 2024 года к стражам порядка поступила информация о том, что в одном из частных домов на улице Мосина фиктивно зарегистрировали двух иностранцев. Полицейские завели уголовное дело. Позже оперативники выяснили, что с 25 января по 5 августа было зарегистрировано еще не менее 10 иностранцев, которые фактически там не проживали и проживать не намеревались.

Стражи порядка задержали собственника дома. Им оказался 49-летний мужчина.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что девушка в Петербурге выкупила похищенного мужа за 250 тыс. рублей.

Фото: Telegram / Петербургская полиция