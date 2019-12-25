В Смольном раскритиковали ситуацию с уровнем рождаемости в Петербурге

В среднем петербургские женщины впервые рожают в возрасте 31 года.

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова раскритиковала "ситуацию с рождаемостью" в городе. По ее данным, коэффициент рождаемости в Северной столице ниже, чем в среднем по России (1,26 против 1,4).

О чем говорит суммарный коэффициент? Что одна женщина рожает в среднем 1,2, что, естественно, недостаточно для прироста населения, для благополучия нашего города и нашей страны. Елена Фидрикова, Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

По словам главы комитета по соцполитике, в среднем петербургские женщины впервые рожают в возрасте 31 год.

Ранее Фидрикова рассказала, что первую детскую комнату для студенток с детьми откроют в петербургском вузе в апреле.

Фото: Freepik