После вмешательства прокурора установлен временный пандус, благодаря которому значительно упрощен доступ в детский сад.

В Петербурге после вмешательства прокуратуры в специализированном детском саду появился пандус. Прокуратура Фрунзенского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов.

Установлено, что в специализированном детском саду для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата отсутствует пандус, имеется лишь гусеничное устройство, которое не может полностью решить проблему доступа в учреждение детей, пользующихся инвалидными колясками.

После вмешательства прокурора установлен временный пандус, благодаря которому значительно упрощен доступ в детский сад.

После разработки проектно-сметной документации в учреждении появится постоянный пандус.

Фото и видео: прокуратура СПб