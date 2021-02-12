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В центре Петербурга задержали находившуюся в федеральном розыске за кражу
Сегодня, 8:33
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В центре Петербурга задержали находившуюся в федеральном розыске за кражу

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Девушка похитила товары из супермаркета на Богословской улице.

Полицейские Адмиралтейского района задержали девушку, которая находилась в федеральном розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленницу из города на Неве в возрасте 20 лет поймали 9 июня на 9-й Советской улице. В ноябре прошлого года она похитила товары из супермаркета в доме 6 по Богословской улице на сумму около 3 тыс. рублей и была задержана кассиром. Преступницу доставили в отдел. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала похитивших ростовую фигуру правоохранителя в Приозерске. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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