В центре Петербурга задержали находившуюся в федеральном розыске за кражу

Девушка похитила товары из супермаркета на Богословской улице.

Полицейские Адмиралтейского района задержали девушку, которая находилась в федеральном розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленницу из города на Неве в возрасте 20 лет поймали 9 июня на 9-й Советской улице. В ноябре прошлого года она похитила товары из супермаркета в доме 6 по Богословской улице на сумму около 3 тыс. рублей и была задержана кассиром. Преступницу доставили в отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала похитивших ростовую фигуру правоохранителя в Приозерске. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.TV