В Петербурге у жителя Сахалина изъяли почти 200 граммов наркотика

Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В субботу, 27 июня, в 19:55 сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 38-летнего мужчину во время дежурства. Инцидент произошёл у дома №3 по 2-й Поперечной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе личного досмотра у задержанного, который является жителем Сахалинской области, был обнаружен и изъят свёрток. Экспертиза подтвердила, что в пакете находился метилэфедрон общей массой 199,5 грамма.

Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан пособник мошенников из Архангельской области с SIM-картами и наркотиками.

Фото: Piter.TV