в Петербурге спасли роженицу, не знающую о своей беременности

В 2:00 ночи родилась красивая здоровая девочка весом 3190 г, ростом 50 см, 8/9 баллов по шкале Апгар.

В 1:30 ночи в акушерский дистанционный консультативный центр Городского перинатального центра №1 поступил звонок из Городской больницы Святого Георгия: сообщили, что рожает женщина.Реанимационная бригада в составе врача акушера-гинеколога АДКЦ Элеоноры Зарицкой, врача анестезиолога-реаниматолога Валерия Шаденкова и медсестры-анестезистки Марины Поваренкиной уже через 15 минут была у коллег на Северном проспекте, пишет "Петербургский дневник".

В 2:00 ночи родилась красивая здоровая девочка весом 3190 г, ростом 50 см, 8/9 баллов по шкале Апгар. Буквально через 10 минут приехали неонатологи из реанимации новорожденных Первой детской больницы (Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий).

Самое удивительное в этой истории то, что мама не знала о своей беременности. Точнее, она подозревала, но думала, что срок еще очень маленький. Медики говорят, что роженица применительно к данной ситуации вела себя очень хорошо. Слушалась врачей, выполняла все указания. Шок и испуг сменились радостью. Медицинские работники трех стационаров – Городской больницы Св. Георгия, ГПЦ №1 и Первой детской больницы за несколько минут помогли молодым людям стать родителями.

Акушерская скорая помощь работает круглосуточно и круглогодично. Бригады АДКЦ у нас в городе развернуты в Городском перинатальном центре №1. Аналогичная служба есть также в Ленобласти, в Гатчинском перинатальном центре.

Скорая акушерская помощь – это всегда профессионалы с огромным опытом работы и с так называемым оперативным мышлением, которых вызывают на самые сложные, редкие случаи течения беременности на сроке от 22 недель, требующие консультативной помощи либо оказания помощи на месте, на осложнения беременности, требующие акушерской помощи.

Фото: предоставлено ГПЦ №1