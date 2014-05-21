"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге в связи с сильным ветром

Порывы ветра достигнут до 15 м/с.

В Петербурге из-за сильного ветра продлили "желтый" уровень опасности. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Рocгидрометцeнтрa, объявленный накануне "желтый" уровень скорректирован до 20:00 4 марта, еще он будет действовать с 10:00 5 марта до 08:00 6 марта. Порывы ветра достигнут до 15 м/с.

Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Пресс-служба Смольного

Ближе к 8 марта в Петербург придет тепло, в праздничный день ожидается солнечная погода.

Фото: Piter.TV