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"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге в связи с сильным ветром
Сегодня, 14:56
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"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге в связи с сильным ветром

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Порывы ветра достигнут до 15 м/с.

В Петербурге из-за сильного ветра продлили "желтый" уровень опасности. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Рocгидрометцeнтрa, объявленный накануне "желтый" уровень скорректирован до 20:00 4 марта, еще он будет действовать с 10:00 5 марта до 08:00 6 марта. Порывы ветра достигнут до 15 м/с. 

Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

Пресс-служба Смольного

Ближе к 8 марта в Петербург придет тепло, в праздничный день ожидается солнечная погода.

Фото: Piter.TV 

Теги: желтый уровень опасности, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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