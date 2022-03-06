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В Петербурге за 99 млн рублей продают историческую башню
Сегодня, 12:56
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В Петербурге за 99 млн рублей продают историческую башню

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Собственник выставил на продажу башню площадью 829 "квадратов".

В Петербурге за 99 млн рублей продается здание водонапорной башни Обуховского завода, находящееся на Октябрьской набережной. Соответствующее предложение размещено на "Авито", пишет 15 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Собственник выставил на продажу башню площадью 829 "квадратов" и прилегающий к ней земельный участок на 1,8 тыс. "квадратов". В настоящее время в здании размещается хостел, где могут жить до 160 человек. 

Покупателю предлагают использовать башню для различных целей. 

Ранее мы рассказывали о том, что железобетонный завод обанкротившегося "Метростроя" продали за 1,13 млрд рублей. 

Фото: citywalls.ru

Теги: обуховский завод, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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