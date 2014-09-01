Железобетонный завод обанкротившегося "Метростроя" продали за 1,13 млрд рублей

Новый владелец – "Метрострой Северной столицы".

Железобетонный завод обанкротившегося "Метростроя" был куплен "Метростроем Северной столицы" за 1,13 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Завод находится на Ново-Никитинской улице, дом 17. Новый собственник получил земельный участок площадью 5,6 га, шесть зданий, в том числе склад готовой продукции, ряд технических сооружений и подъездные пути от ж/д станции Шувалово.

Изначально данный имущественный комплекс выставляли на торги за 2,7 млрд рублей.

Также Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова на Кадетской линии Васильевского острова выставлен на продажу. Начальная цена лота составляет 3 миллиона рублей.

Фото: РАД