В Петербург поступила еще одна партия "Спутник лайт"

С сегодняшнего дня начинается коммерческая реализация вакцины для вакцинации иностранных граждан.

В Петербург на Центральную фармацевтическую базу 11 августа поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в количестве 26 500 комплектов доз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С сегодняшнего дня Центральная фармацевтическая база начинает реализацию на коммерческой основе вакцины "Спутник лайт" для вакцинации иностранных граждан. Для продажи подготовлено 41 400 комплектов доз.

Иностранцев будут прививать от коронавируса в ТРЦ "Галерея". За вакцинацию придется отдать 3500 рублей.

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