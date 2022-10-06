В Петербурге ветерану Великой Отечественной войны помогли восстановить нарушенные жилищные права

Было установлено, что представители УК необоснованно отказывали жителю блокадного Ленинграда в выдаче ключей от автоматических ворот во двор жилого дома.

Прокуратура Санкт-Петербурга помогла ветерану Великой Отечественной войны восстановить нарушенные жилищные права. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Было установлено, что представители УК необоснованно отказывали жителю блокадного Ленинграда в выдаче ключей от автоматических ворот во двор жилого дома по улице Пирогова, где он имеет квартиру. Эти отказы создавали серьезные неудобства для ветерана, затрудняя его доступ к общедомовому имуществу.

После вмешательства прокуратуры управляющая компания предоставила пожилому петербуржцу ключи от автоматических ворот, обеспечив ему свободный доступ во двор своего дома.

Фото: Piter.tv