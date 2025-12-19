  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В бане в Красном Селе обнаружили тела сожителей
Сегодня, 11:50
89
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В бане в Красном Селе обнаружили тела сожителей

0 0

Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Следователи Красносельского района устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. 

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, 27 января в бане на территории Горелово на Парковой улице обнаружили трупы сожителей 64 и 56 лет. В ходе осмотра погибших телесных повреждений не установлено. Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом. 

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что под окнами дома на Жени Егоровой нашли обезглавленное тело. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: красное село, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии