В бане в Красном Селе обнаружили тела сожителей

Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Следователи Красносельского района устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, 27 января в бане на территории Горелово на Парковой улице обнаружили трупы сожителей 64 и 56 лет. В ходе осмотра погибших телесных повреждений не установлено. Предварительно, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что под окнами дома на Жени Егоровой нашли обезглавленное тело.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу