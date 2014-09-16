У пожилой петербурженки мошенники выманили 9,4 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пенсионерка лишилась 9,4 млн рублей из-за мошенников, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне поступила информация от пожилой женщины о том, что в период с 6 по 30 ноября ей звонили неизвестные, которые представились сотрудниками различных служб. Незнакомцы убедили потерпевшую передать все деньги курьеру, и она сделала это. Как выглядел мужчина, пенсионерка не запомнила.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули пенсионерку из Московского района почти на 10 млн рублей.

Фото: Piter.TV