  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У пожилой петербурженки мошенники выманили 9,4 млн рублей
Сегодня, 9:22
336
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

У пожилой петербурженки мошенники выманили 9,4 млн рублей

0 0

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пенсионерка лишилась 9,4 млн рублей из-за мошенников, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию накануне поступила информация от пожилой женщины о том, что в период с 6 по 30 ноября ей звонили неизвестные, которые представились сотрудниками различных служб. Незнакомцы убедили потерпевшую передать все деньги курьеру, и она сделала это. Как выглядел мужчина, пенсионерка не запомнила. 

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули пенсионерку из Московского района почти на 10 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, пенсионерка отдала деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии