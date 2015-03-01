Владелицу бара в Петербурге оштрафовали на 30 тыс. рублей за дизайн с религиозными символами

Так, в качестве опознавательного знака заведения был большой четырехконечный неоновый крест розового цвета.

Мировой судья судебного участка №204 Петербурга огласила приговор в отношении владелицы бара, которой вменяют ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Об этом 25 июня рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Фигурантка в баре Saint на Загородном проспекте разместила христианские символы и атрибуты. Так, в качестве опознавательного знака заведения был большой четырехконечный неоновый крест розового цвета. Кроме того, христианские символы и образы, изображения Божией Матери, Святого Грааля, распятого Иисуса Христа и символы Евхаристии использовались в барном меню.

С 29.05.2023 по 12.02.2024 организовала демонстрацию вышеуказанных декораций и барного меню неопределенному кругу лиц, чем публично выразила явное неуважение к обществу, унизила и оскорбила религиозные чувства верующих граждан, в том числе гражданина Д., который обозрев декорации, испытал нравственные страдания. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Женщина вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Пояснила, что проходит катехизацию и "так проявляла любовь к Богу". Суд назначил штраф в 30 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV