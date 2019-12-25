В Петербурге нашли избитого и раздетого 12-летнего школьника

Сам он говорит, что его выгнали из дома.

В Петербурге на улице нашли раздетого 12-летнего мальчика с побоями. Он рассказал, что его выгнали из дома. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчика доставили в больницу имени Рауфхуса с ушибами лица. На улице он был без взрослых и раздетый.

Полицейские приехали в квартиру по месту жительства ребенка, но там не открыли дверь. Отец школьника находится не в Петербурге. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

Ранее на Гражданском проспекте нашли труп студента.

Фото: Piter.tv