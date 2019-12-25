  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге наградят лучших производителей, исполнителей и поставщиков
Сегодня, 9:15
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге наградят лучших производителей, исполнителей и поставщиков

0 0

Лауреатами конкурса в этом году стали 12 организаций.

В Петербурге отметят наградой городского правительства лучших производителей товаров, исполнителей работ и поставщиков услуг, рассказали в Смольном. 

Накануне губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление "О награждении наградой Правительства Санкт-Петербурга – почетным знаком "За качество товаров (продукции), работ и услуг". Почетные знаки присудят по итогам конкурсного отбора. Награда – форма поощрения организаций, зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность в городе.

Лауреатами конкурса в этом году стали 12 организаций, которые обеспечили высокое качество произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Конкурс был проведен в двух номинациях: "Промышленные предприятия" и "Организации сферы услуг". 

Ранее в Смольном наградили педагогов, медиков и других профессиональных работников. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: награда, правительство петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии