Бастрыкин заинтересовался петербургским медбратом, который бьет лежачих пациентов

Посетители одной из больниц Петербурга опубликовали в соцсетях видео, на котором медбрат бьет лежачих пациентов и оскорбляет их.

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий медбрата в больнице Петербурга.

Посетители одной из больниц Петербурга опубликовали в соцсетях видео, на котором медбрат бьет лежачих пациентов и оскорбляет их.

Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу