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Бастрыкин заинтересовался петербургским медбратом, который бьет лежачих пациентов
Сегодня, 10:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин заинтересовался петербургским медбратом, который бьет лежачих пациентов

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Посетители одной из больниц Петербурга опубликовали в соцсетях видео, на котором медбрат бьет лежачих пациентов и оскорбляет их.

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе процессуальной проверки  по факту противоправных действий медбрата в больнице Петербурга.

Посетители одной из больниц Петербурга опубликовали в соцсетях видео, на котором медбрат бьет лежачих пациентов и оскорбляет их.

Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу

Теги: больница, медбрат
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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