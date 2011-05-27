Во Фрунзенском районе Петербурга ликвидировали фабрику по производству табачной продукции

Стоимость изъятого оборудования, по предварительной оценке, может составлять десятки миллионов рублей.

В Петербурге полицейские ликвидировали крупную подпольную фабрику по производству табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольная фабрика находилась на территории Фрунзенского района и занимала два этажа производственного здания. Она была оснащена оборудованием, необходимым для изготовления жевательного табака, а также производства электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Стоимость изъятого оборудования, по предварительной оценке, может составлять десятки миллионов рублей. Также в помещениях склада находилось химическое сырье для вейпов, готовый табак и электронные сигареты без маркировки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 статьи 171.1 УК РФ. Изъятое направлено на экспертизу.

Видео: Telegram/ Ирина Волк