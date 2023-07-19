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В Петербурге и Ленобласти за полгода была обнаружена 531 поддельная банкнота
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти за полгода была обнаружена 531 поддельная банкнота

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По сравнению с тем же периодом прошлого года число таких подделок сократилось почти на 20%.

В первой половине 2024 года в банковской системе Петербурга и Ленинградской области было выявлено меньше поддельных банкнот. Об этом сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России

За этот период была обнаружена 531 поддельная банкнота Банка России и 10 монет. По сравнению с тем же периодом прошлого года число таких подделок сократилось почти на 20%.

Фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей обнаружено 345 штук (год назад 456). Выявлено также 156 банкнот номиналом 1 тысяча рублей и 10 – номиналом 2 тысячи рублей. Также среди обнаруженных подделок десять банкнот номиналом 500 рублей, семь – номиналом 100 рублей, две – номиналом 50 рублей и одна – 200 рублей. Кроме того, проверку на подлинность не прошли десять монет – пять десятирублевых и пять пятирублевых.

Фото: pxhere

Теги: банкнота, подделка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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