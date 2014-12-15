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Смольный должен был внимательно проводить "приемку" новых автобусов – мундеп Киселев
Сегодня, 15:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Смольный должен был внимательно проводить "приемку" новых автобусов – мундеп Киселев

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Депутат из МО "Коломна" Илья Киселев прокомментировал ряд аварий и возгораний с участием вышеуказанных транспортных средств и отметил, что вина в ситуации лежит на недобросовестных сотрудниках Смольного.

Чиновники Северной столицы должны были организовать тщательную проверку новых автобусов, которые появились в городе после старта транспортной реформы.

Депутат из МО "Коломна" Илья Киселев прокомментировал ряд аварий и возгораний с участием вышеуказанных транспортных средств и отметил, что вина в ситуации лежит на недобросовестных сотрудниках Смольного. Именно они должны были внимательно проводить приемку автобусов.

Я думаю, что теперь они и сами это понимают – в сложившейся ситуации. Конечно, допускать, когда автобусы на маршруте постоянно попадают в аварии и с ними случаются пожары, нельзя,

– подчеркнул мундеп

Депутат также обратил внимание, что городу необходимо больше новых транспортных средств, так как старые автобусы не оборудованы кондиционерами. Их состояние абсолютно не вписывается в "новую модель транспортного обслуживания".

Многие жители Петербурга не раз критиковали местных чиновников и действующего главу города Александра Беглова за нежелание прислушиваться к словам горожан. Смольный продолжают внедрять в городе недоработанную систему, из-за чего новый транспорт часто ломается и попадает в различные ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: автобусы, маз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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