Смольный должен был внимательно проводить "приемку" новых автобусов – мундеп Киселев

Депутат из МО "Коломна" Илья Киселев прокомментировал ряд аварий и возгораний с участием вышеуказанных транспортных средств и отметил, что вина в ситуации лежит на недобросовестных сотрудниках Смольного.

Чиновники Северной столицы должны были организовать тщательную проверку новых автобусов, которые появились в городе после старта транспортной реформы.

Депутат из МО "Коломна" Илья Киселев прокомментировал ряд аварий и возгораний с участием вышеуказанных транспортных средств и отметил, что вина в ситуации лежит на недобросовестных сотрудниках Смольного. Именно они должны были внимательно проводить приемку автобусов.

Я думаю, что теперь они и сами это понимают – в сложившейся ситуации. Конечно, допускать, когда автобусы на маршруте постоянно попадают в аварии и с ними случаются пожары, нельзя, – подчеркнул мундеп

Депутат также обратил внимание, что городу необходимо больше новых транспортных средств, так как старые автобусы не оборудованы кондиционерами. Их состояние абсолютно не вписывается в "новую модель транспортного обслуживания".

Многие жители Петербурга не раз критиковали местных чиновников и действующего главу города Александра Беглова за нежелание прислушиваться к словам горожан. Смольный продолжают внедрять в городе недоработанную систему, из-за чего новый транспорт часто ломается и попадает в различные ДТП.

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