Два петербуржца через суд добиваются отправки на СВО

Минобороны отказалось заключить с мужчинами контракт и отправить их в зону СВО.

В Петербурге два находящихся в СИЗО фигуранта дел о вымогательстве, обратились в Кировский суд с исками против Министерства обороны. Поводом для обращения стал отказ ведомства заключить с мужчинами контракт и отправить их в зону СВО. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В своих исках фигуранты указали, что рассмотрение их дел займет продолжительное время, которое они бы хотели провести, исполняя свой долг перед Родиной. Истцы просят суд признать действия Минобороны и следствия незаконными. Материалы переданы судье для дальнейшего рассмотрения.

Обоих мужчин отправили под стражу в декабре 2024 года. Они обвиняются в вымогательстве 1,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv