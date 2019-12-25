В Петербурге будут судить "инкассатора" мошенников, похитившего у пенсионерки 1 млн рублей

Злоумышленник вручил ей "инкассационный лист" с печатями.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении москвича, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 августа.

Как утверждает следствие, 80-летней женщине позвонил незнакомец, представившийся представителем службы безопасности банка. Позже к разговору подключился "полицейский", он запугал пенсионерку угрозами списания денег с ее счета и заставил перевести накопления на "безопасный" счет. В итоге потерпевшая отдала "инкассатору" порядка 1 млн рублей на проспекте Энгельса. Злоумышленник вручил ей "инкассационный лист" с печатями.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на юго-западе Петербурга кандидат наук лишилась 3,6 млн рублей из-за мошенников.

Фото: Piter.TV