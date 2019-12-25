  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить "инкассатора" мошенников, похитившего у пенсионерки 1 млн рублей
Сегодня, 15:57
111
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить "инкассатора" мошенников, похитившего у пенсионерки 1 млн рублей

0 0

Злоумышленник вручил ей "инкассационный лист" с печатями.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении москвича, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 августа. 

Как утверждает следствие, 80-летней женщине позвонил незнакомец, представившийся представителем службы безопасности банка. Позже к разговору подключился "полицейский", он запугал пенсионерку угрозами списания денег с ее счета и заставил перевести накопления на "безопасный" счет. В итоге потерпевшая отдала "инкассатору" порядка 1 млн рублей на проспекте Энгельса. Злоумышленник вручил ей "инкассационный лист" с печатями. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на юго-западе Петербурга кандидат наук лишилась 3,6 млн рублей из-за мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии