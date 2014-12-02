В рыбе Финского залива обнаружили паразитов, которые вызывают описторхидоз

Самые высокие показатели зараженности регистрируются у язя, плотвы и красноперки.

В Финском заливе, в акваториях Кронштадта и Сестрорецка, а также в озере Ильмень (Новгородская область) обнаружили зараженную рыбу. Об этом со ссылкой на Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины рассказали в 78.ru.

В рыбе обнаружили паразитов Pseudamphistomum truncatum и Metorchis bilis, которые являются известными возбудителями опистохандроза. По данным журналистов, самые высокие показатели зараженности в Финском заливе регистрируются у язя (80%), плотвы (49%) и красноперки (37%). Меньше всего "болеют" лещи (16,7%) и синцы (2,5%).

Возбудители обычно живут в желчных протоках печени, иногда в поджелудочной железе, и могут сохраняться в организме до 20-30 лет. В острой форме болезнь проявляется как аллергическая реакция, а в хронической наблюдается поражение печени и поджелудочной железы. Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины

Тем, кто покупает рыбу в магазинах, переживать о заражении не стоит. В зоне риска находится частный рыболовный промысел, который не всегда и не очень качественно может обрабатывать пойманную рыбу.

Ученые университета уверяют, что глобальной опасности в связи с обнаружением эпидемиологического очага нет, поскольку зараженная Pseudamphistomum truncatum и Metorchis bilis рыба обнаруживалась специалистами еще в прошлом десятилетии. Нынешний всплеск – лишь результат миграции рыбы.

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