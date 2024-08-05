Тело мужчины обнаружили реке Паша Ленобласти

Спасательный отряд Ленинградской области вытащил из-под ледяного покрова на реке Паша тело мужчины, который утонул в районе деревни Рыбежно несколько дней назад, – сообщают в пресс-службе спасательной организации.
Специалисты провели поисковые работы: с помощью телеуправляемого подводного аппарата они обнаружили тело мужчины, после чего доставили его на берег и передали правоохранителям.
Ранее стало известно, что следствие работает на месте обнаружения тела мужчины в реке Мойке.
Видео: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
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