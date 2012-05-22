В Ленобласти в реке Янега нашли голый труп мужчины с татуировкой

Одежды на трупе не было.

В Лодейнопольском районе Ленобласти в реке нашли труп неизвестного мужчины с татуировкой. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию утром 1 октября обратился очевидец. Он сообщил, что в реке Янега обнаружил труп мужчины.

Прибывшими полицейскими был обнаружен труп мужчины, на вид 40 лет, рост 175‑180 см, худой, на левом плече татуировка в виде языков пламени. Одежды на трупе не было.

Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Петербурге на лестничной площадке в доме на Науки нашли труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.tv