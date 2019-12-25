В районе Ржевка-Пороховые отключат отопление

Отопление будет отключено с 10:00 9 ноября до 03:00 10 ноября

В понедельник, 8 ноября, в администрации Красногвардейского района Петербурга сообщили, что с 10:00 9 ноября до 03:00 10 ноября отключат отопление на участке в районе Ржевка-Пороховые (Индустриальный проспект).

В большинстве домов отопление будут подавать по заниженным параметрам. Специалисты должны успеть завершить работы до наступления заморозков.

В администрации напомнили, что с 2021 года при замене трубопровода в Красногвардейском районе укладываются новые стальные сети с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, которая надежно защищает коммуникации от агрессивного воздействия внешней среды.

До конца года в районе планируют обновить 7 км сетей.

Ранее мы писали, что петербуржцы погасили почти миллиард рублей долга перед ТЭК с начала 2021 года.

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