Петербуржцы погасили почти миллиард рублей долга перед ТЭК с начала 2021 года

С начала года предприятие направило в суд 881 исковое заявление более чем на 1,4 млрд рублей.

За девять месяцев текущего года петербуржцы добровольно погасили более 950 млн рублей задолженности за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

С начала года предприятие направило в суд 881 исковое заявление более чем на 1,4 млрд рублей. Суд постановил взыскать задеоженность и неустойку в размере 1,1 миллиарда рублей.

При этом до вынесения решения суда абоненты внесли на расчётные счета "ТЭК СПб" 953,6 млн рублей.

В октябре "ТЭК" с опережением на три года завершил реконструкцию тепломагистрали в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv