"ТЭК" с опережением на три года завершил реконструкцию тепломагистрали в Красногвардейском районе

Реконструкция проводилась за счет собственных средств предприятия.

В среду, 20 октября, в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что с опережением в три года была завершена реконструкция теплосети в Красногвардейском районе.

Специалисты обновили 270-метровый магистральный трубопровод на Брантовской дороге между улицами Якорная и Магнитогорская. Теплоэнергетики уже переключили на новый трубопровод 53 здания, в том числе 15 жилых домов, детское учреждение и школу. Отмечается, что благодаря реконструкции будет повышено качество и надежность теплоснабжения 9 тыс. жителей и абонентов в зоне перспективной жилой застройки.

В предприятии уточнили, что опережения достигли благодаря эффективному взаимодействию предприятия и подрядной организации, оптимизации материальных и трудовых ресурсов.

Всего в Красногвардейском районе ТЭК заменит свыше 3,5 км сетей до конца года.

Ранее мы писали, что "ТЭК" обеспечит теплом 30 тыс. жителей благодаря новой тепломагистрали на Тихорецком.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"