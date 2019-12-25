"ТЭК" обеспечит теплом 30 тыс. жителей благодаря новой тепломагистрали на Тихорецком

В четверг, 14 октября, в пресс-службе ГУП "ТЭК" сообщили, что специалисты предприятия приступили к монтажу километра магистральной сети в квартале 55 Калининского района. Благодаря новой тепломагистрали на Тихорецком проспекте теплом будут обеспечены 30 тыс. жителей Гражданки.
Отмечается, что на время реконструкции подачу тепла и горячего водоснабжения будет осуществляться в 1121 метр. Специалисты смонтировали 850 метров на сегодняшний день, а монтаж должны завершить к ноябрю.
Старая теплосеть на проспекте служила более 40 лет, почти 20 лет из которых ее не ремонтировали. За последние три года устранили шесть дефектов. К изношенному участку подключено 68 зданий, среди которых – 56 жилых домов и три детских сада.
Строительство теплотрассы в 930 метров начали в марте. Отмечается, что подрядчик уже проложил 160 метров новых трубопроводов. Работы должны завершить в июле 2022 года.
Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе обновят 7 км теплосетей до начала 2022 года.
Фото: ГУП "ТЭК СПб" / Вконтакте
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