В Красногвардейском районе обновят 7 км теплосетей до начала 2022 года

Глава района поблагодарил гендиректора ТЭКа за работу.

В среду, 13 октября, в пресс-службе ТЭК сообщили о замене 7 км тепломагистралей в Красногвардейском районе. О решении сообщили на совещании главы района Евгения Разумишкина и гендиректора ТЭКа Ивана Болтенкова.

Компания планирует вложить в реконструкцию и ремонт теплосетей района 724,5 млн рублей, причем большая часть средств являются собственными. На данный момент рабочие заменили уже 4,7 км труб.

Так, будут оптимизированы зоны теплоснабжения района с учётом прироста нагрузки, запланированного до 2033 года. Например, после реконструкции источника на улице Ковалевской, дом 14к2 лит. А его мощность увеличится втрое.

Ранее мы писали, что в Петербурге специалисты "ТЭК" начали испытывать трубы из стеклопластика.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / Вконтакте