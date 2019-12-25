В Петербурге специалисты "ТЭК" начали испытывать трубы из стеклопластика

Тестировать участки будут на протяжении всего отопительного сезона.

Специалисты ГУП "ТЭК" приступили к испытаниям продукции отечественных производителей трубопроводов. Они установили 10-метровые участки композитных труб диаметром 100 мм из стеклопластика с базальтом в подвале одного из домов на Новочеркасском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сети из стеклопластика в 4-5 раз легче стальных, также они проще при монтаже и в работе. Участки соединяются между собой по клеевой технологии и совместимы с любой изоляцией и арматурой. Трубы способны выдержать давление 300 атмосфер и температуру 150 градусов.

Тестировать участки будут на протяжении всего отопительного сезона. В ближайшие месяцы специалистам предстоит изучить опыт использования труб из стеклопластика для нужд жилищно-коммунального хозяйства и в других городах.

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Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"