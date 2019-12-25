В Пулково уже на 2 часа задерживают рейсы в крупные города страны

Задержки связаны с поздним прибытием самолетов.

В Пулково сегодня, 4 июля, пассажиры жалуются на задержку отправлений из города. Об этом сообщил в редакцию Piter.tv читатель.

На онлайн-табло аэропорта можно заметить задержку рейсов в Москву, Сочи и Симферополь. Опаздывает самолет и в Анталью. На текущий момент рейсы выбились из расписания на 1-2 часа.

В пресс-службе Пулково отметили, что аэропорт работает в штатном режиме. Причина задержки - позднее прибытие воздушного транспорта.

Ранее на Piter.tv сообщили, что транспортная прокуратура начала проверку в Пулково из-за огромных очередей. В связи с этим пассажиров попросили по возможности проходить регистрацию онлайн.

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