В выходные в Пулково задержали двоих дебоширов
Сегодня, 17:01
Транспортные полицейские Петербурга за минувшие выходные привлекли к административной ответственности двоих пассажиров самолетов. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 10 ноября. 

В первом случае 25-летний москвич во время полета рейсом из Екатеринбурга отказался выполнять требования командира воздушного судна, а именно – занимать свое место на борту. А 39-летний уроженец Самарской области выражался нецензурной бранью в общественно месте. 

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 6 ст. 11.16 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ соответственно. 

Фото: Piter.TV 

