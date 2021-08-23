В выходные в Пулково задержали двоих дебоширов

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 6 ст. 11.16 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Транспортные полицейские Петербурга за минувшие выходные привлекли к административной ответственности двоих пассажиров самолетов. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 10 ноября.

В первом случае 25-летний москвич во время полета рейсом из Екатеринбурга отказался выполнять требования командира воздушного судна, а именно – занимать свое место на борту. А 39-летний уроженец Самарской области выражался нецензурной бранью в общественно месте.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 6 ст. 11.16 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ соответственно.

