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Пассажирка, застрявшая в Пулково, упала в обморок и получила серьезные травмы
Сегодня, 15:59
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Пассажирка, застрявшая в Пулково, упала в обморок и получила серьезные травмы

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Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб затылочной области.

В петербургском аэропорту Пулково застрявшая пассажирка в ожидании своего рейса упала в обморок. Об этом пишет 7 июля 78.ru. 

Предварительно, 29-летней девушке внезапно стало плохо, она ударилась затылком о пол. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб затылочной области, ей понадобилась госпитализация. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что между Петербургом и Москвой назначат три дополнительных поезда. Задержали свыше 100 рейсов, расписание стабилизируют до конца дня. 

Фото: Piter.TV 

Теги: обморок, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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