Пассажирка, застрявшая в Пулково, упала в обморок и получила серьезные травмы

Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб затылочной области.

В петербургском аэропорту Пулково застрявшая пассажирка в ожидании своего рейса упала в обморок. Об этом пишет 7 июля 78.ru.

Предварительно, 29-летней девушке внезапно стало плохо, она ударилась затылком о пол. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб затылочной области, ей понадобилась госпитализация. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что между Петербургом и Москвой назначат три дополнительных поезда. Задержали свыше 100 рейсов, расписание стабилизируют до конца дня.

Фото: Piter.TV