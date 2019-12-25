Неизвестные повредили три надгробных плиты в Барышево

Наказание за такое преступление предусматривает штраф до 3 млн рублей, исправительные работы или лишение свободы до трех лет.

Неизвестные повредили надгробные плиты в поселке Барышево Выборгского района Ленобласти. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по области.

В поселке находится обелиск и надгробные таблички, на которых есть информация о захоронении бойцов 23-й армии и 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии. Они погибли в годы Великой Отечественной войны. Следственно-оперативная группа установила, что у трех надгробных плит есть сквозные отверстия и трещины. Специалисты обнаружили и изъяли предметы, которые могут быть вещественными доказательствами.

Обстоятельства произошедшего выясняются, а причастные разыскиваются.

Фото: СУ СК РФ по Ленобласти