Неизвестные повредили три надгробных плиты в Барышево

Неизвестные повредили надгробные плиты в поселке Барышево Выборгского района Ленобласти. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по области.
В поселке находится обелиск и надгробные таблички, на которых есть информация о захоронении бойцов 23-й армии и 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии. Они погибли в годы Великой Отечественной войны. Следственно-оперативная группа установила, что у трех надгробных плит есть сквозные отверстия и трещины. Специалисты обнаружили и изъяли предметы, которые могут быть вещественными доказательствами.
Обстоятельства произошедшего выясняются, а причастные разыскиваются.
Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
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