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В подвале на Подвойского нашли труп с ожогами и ножевыми ранениями
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В подвале на Подвойского нашли труп с ожогами и ножевыми ранениями

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По словам мужчины, он обнаружил тело неизвестного за элеватором на трубах.

Мастер аварийной службы "Жилкомсервиса № 1" Невского района нашел труп в подвале дома по улице Подвойского. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам мужчины, он обнаружил тело неизвестного за элеватором на трубах. На трупе правоохранители обнаружили два ножевых ранения в области живота, термические ожоги верхней половин туловища, ссадины, гематомы лица в области губ и глаз.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее после пожара в деревне Петровское в доме был найден обгоревший труп мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: труп, улица подвойского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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