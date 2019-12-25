В подвале на Подвойского нашли труп с ожогами и ножевыми ранениями

Мастер аварийной службы "Жилкомсервиса № 1" Невского района нашел труп в подвале дома по улице Подвойского. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам мужчины, он обнаружил тело неизвестного за элеватором на трубах. На трупе правоохранители обнаружили два ножевых ранения в области живота, термические ожоги верхней половин туловища, ссадины, гематомы лица в области губ и глаз.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее после пожара в деревне Петровское в доме был найден обгоревший труп мужчины.
Фото: Piter.TV
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