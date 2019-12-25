После пожара в деревне Петровское в доме был найден обгоревший труп мужчины

Участок принадлежит 24-летнему Г. Он пояснил, что нанял разнорабочего по имени Игорь, который проживал в указанном доме с конца октября и злоупотреблял спиртными напитками.

В деревне Петровское Всеволожского района после пожара в каркасном доме был обнаружен труп мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что после тушения пожара был обнаружен сильно обгоревший труп неизвестного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Участок принадлежит 24-летнему Г. Он пояснил, что нанял разнорабочего по имени Игорь, который проживал в указанном доме с конца октября и злоупотреблял спиртными напитками. Предварительная причина возгорания –неисправность электроприборов отопления.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее после квартирного пожара на Пискаревском проспекте был найден труп мужчины.

Фото: Piter.TV