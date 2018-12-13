Видео: В Подмосковье задержали членов ОПГ, которые промышляли вымогательством и похищением

Опубликовано оперативное видео с задержанием этнической группировки.

Сегодня, 29 мая, в Подмосковье задержаны члены ОПГ, которые занимались вымогательством и похищением.

Следком сообщает, что 32-летний мужчина вовлек в преступную группировку 5 человек. Они занимались вымогательством у местного предпринимателя. Члены ОПГ неоднократно против воли вывозили мужчину в лес и с применением оружия вымогали у него деньги. Сообщается, что только за несколько недель они завладели 1,7 миллионов рублями потерпевшего.

В ходе следствия были установлены 5 членов группировки. Это граждане ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 39 лет. Все они раньше привлекались к уголовной ответственности.

Видео: СУ СК РФ